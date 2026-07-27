Китайское торможение

Еще тревожнее положение дел в части движущих сил экономического развития. Ставившаяся уже не один год стратегическая цель добиться превращения внутреннего спроса в основной драйвер развития по-прежнему выглядит недостижимой. В первом полугодии и особенно во II квартале тенденция к дальнейшему ослаблению внутреннего спроса проявлялась весьма отчетливо. Темпы роста потребления снижались. Во II квартале потребление показало символический рост на 0,2% против 2,4% в I квартале и за полугодие увеличилось только на 1,3%. Замедление затронуло все виды потребления: и товарную розницу, и ресторанный бизнес, и розничные услуги. Из выделенных по линии центрального правительства для субсидирования продаж потребительских товаров на текущий год 250 млрд юаней к середине года было использовано более 187 млрд; эффект от субсидий оказался ограниченным.