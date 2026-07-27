Китайское торможение

Китайское торможениеСлабый спрос остается основной проблемой экономики КНР
Экономика Китая пересекла экватор года с неоднозначными результатами: усилилась тенденция к замедлению темпов роста, сохраняются разрывы в развитии различных секторов. Основной проблемой остается противоречие между сильным предложением и слабым спросом.
По официальным данным, рост ВВП во II квартале (в неизменных ценах) снизился по сравнению с I кварталом на 0,7 п. п. до 4,3%, т. е. не дотянул до нижней планки утвержденного на текущий год целевого показателя в интервале 4,5–5%, став самым низким квартальным показателем за весь постковидный период. Хотя замедление экономики было ожидаемым и закладывалось в целевых показателях на год, утверждавшихся на сессии всекитайского собрания народных представителей, его глубина, как видится, оказалась слишком большой.
Еще тревожнее положение дел в части движущих сил экономического развития. Ставившаяся уже не один год стратегическая цель добиться превращения внутреннего спроса в основной драйвер развития по-прежнему выглядит недостижимой. В первом полугодии и особенно во II квартале тенденция к дальнейшему ослаблению внутреннего спроса проявлялась весьма отчетливо. Темпы роста потребления снижались. Во II квартале потребление показало символический рост на 0,2% против 2,4% в I квартале и за полугодие увеличилось только на 1,3%. Замедление затронуло все виды потребления: и товарную розницу, и ресторанный бизнес, и розничные услуги. Из выделенных по линии центрального правительства для субсидирования продаж потребительских товаров на текущий год 250 млрд юаней к середине года было использовано более 187 млрд; эффект от субсидий оказался ограниченным.