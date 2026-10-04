«Ситуация напряженная»: главные заявления Новака о состоянии нефтяного рынка

«Ситуация напряженная»: главные заявления Новака о состоянии нефтяного рынкаОПЕК+ принимает меры для восстановления баланса
Обстановка на мировом нефтяном рынке остается напряженной. Об этом «Вестям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом Новак выразил уверенность, что кризис будет преодолен. «Ведомости» собрали главные тезисы его выступления.
На мировом нефтяном рынке сохраняется напряженная ситуация, наблюдается дефицит. Как сообщил Новак, на комитете также была отмечена достаточно волатильная обстановка на энергетических рынках.
Вице-премьер выразил уверенность, что кризис, наблюдаемый сегодня на мировых нефтяных рынках, будет преодолен. Он подчеркнул ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации. По словам Новака, совместные действия стран-участниц обеспечат выход из кризиса.
Атаки на энергетическую инфраструктуру и нарушение морских международных перевозок и логистики серьезно усиливают неопределенность на нефтяном рынке, а также создают волатильность, отметил Новак.
При этом, по словам вице-премьера, страны ОПЕК+ выполняют обязательства в полном объеме и с учетом действующих ограничений.
Государства ОПЕК+ намерены принять меры для формирования сбалансированных цен на мировых рынках нефти. В ходе заседания министерского комитета 4 октября также было условлено продолжить совместную работу и мониторинг ситуации, указал он.
Новак добавил, что важной площадкой для диалога станет Международный нефтяной конгресс в Эр-Рияде, который состоится 12 октября. В рамках мероприятия планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также прогнозы на ближайшие годы.
Семь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, решили сохранить действующие уровни добычи на ноябрь 2026 г. Решение приняли на виртуальной встрече 4 октября. В ней участвовали Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
В результате квота России в ноябре составит 9,949 млн баррелей нефти в сутки. Для Саудовской Аравии она установлена на уровне 10,478 млн баррелей в сутки, Ирака – 4,431 млн, Кувейта – 2,676 млн, Казахстана – 1,628 млн, Алжира – 1,007 млн, Омана – 841 000 баррелей в сутки.
Следующая встреча представителей семи стран запланирована на ноябрь.