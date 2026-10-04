«Ситуация напряженная»: главные заявления Новака о состоянии нефтяного рынка

Обстановка на мировом нефтяном рынке остается напряженной. Об этом «Вестям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом Новак выразил уверенность, что кризис будет преодолен. «Ведомости» собрали главные тезисы его выступления.