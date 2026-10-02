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Главная / Инвестиции /

Нефть Brent снова дешевеет

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в моменте снизилась до отметки в $101,09 за баррель, потеряв в стоимости $1,12. Марка WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 1,76 и достигла цены в $91,11 за барр.

По состоянию на 10:24 мск декабрьские фьючерсы на Brent торгуются по 101,29, что на 1% меньше значения закрытия предыдущего торгового дня. Ноябрьские фьючерсы на WTI стоят 91,21 за барр., они потеряли 1,79%.

За неделю Brent подешевела на 2,89%, а WTI – на 1,31%.

Reuters пишет, что цена на нефть снижается, поскольку рынок видит признаки восстановления поставок энергоносителей со стороны Ближнего Востока. Сигналы при этом остаются весьма противоречивыми.

Днем ранее нефть выросла в цене после сообщения, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов. Пекин стремится сохранить внутренние запасы.

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