Нефть Brent снова дешевеет

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в моменте снизилась до отметки в $101,09 за баррель, потеряв в стоимости $1,12. Марка WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 1,76 и достигла цены в $91,11 за барр.