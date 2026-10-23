Russ выиграл торги за право управлять сетью рекламных конструкций мэрии Москвы

С начала 2026 г. совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) не раскрывал свою оценку сегмента рекламы вне дома (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). Весь российский рекламный рынок в январе – марте 2026 г., согласно его оценке, увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 220–222 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС). Сегмент рекламы вне дома в I квартале 2026 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 30,3 млрд руб., следует из оценки рабочей группы АКАР. Более актуальные данные за 2026 г. эксперты объединения пока не обнародовали.