Russ выиграл торги за право управлять сетью рекламных конструкций мэрии Москвы

Russ выиграл торги за право управлять сетью рекламных конструкций мэрии МосквыЗа это он заплатит 33,3 млрд руб. в столичный бюджет
Победителем аукциона на право эксплуатации сети рекламных конструкций правительства Москвы с 2027 г. стала группа Russ (ООО «Русс аутдор»). Это следует из протокола торгов, размещенном на площадке Росэлторг в пятницу, 23 октября. Представитель группы Russ подтвердил указанную информацию. «Ведомости» направили запрос в департамент СМИ и рекламы правительства Москвы.
Финальная стоимость десятилетнего контракта составила 33,31 млрд руб. – в 3,5 раза больше стартовой цены (9,64 млрд руб.). Помимо ГК Russ, к торгам был допущен лишь еще один участник – ООО «Промо-технологии» (принадлежит «Яндексу»), Его ставка – 33,26 млрд руб. – оказалась на 50 млн руб. меньше победной. Торги стартовали 20 октября и завершились 22 октября.
Собственная сеть рекламных конструкций правительства Москвы включает в себя 1865 объектов в столице, следует из лотовой документации. Для победителя будет действовать два ключевых условия. Первое – под коммерческую рекламу он сможет использовать только 20% ресурсов. Остальные 80% должны задействоваться для размещения социальной рекламы и городской информации. Второе – оператор конструкций должен будет заняться модернизацией и цифровизацией полученных в управление объектов.
С начала 2026 г. совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) не раскрывал свою оценку сегмента рекламы вне дома (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). Весь российский рекламный рынок в январе – марте 2026 г., согласно его оценке, увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 220–222 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС). Сегмент рекламы вне дома в I квартале 2026 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 30,3 млрд руб., следует из оценки рабочей группы АКАР. Более актуальные данные за 2026 г. эксперты объединения пока не обнародовали.
В январе – июне 2026 г. сегмент рекламы вне дома вырос на 10% к тому же периоду 2025 г. до 59,4 млрд руб., а объем рекламы в традиционных медиаканалах в целом (ТВ, интернет, реклама вне дома, радио и пресса) – на 4% до 560,3 млрд руб., следует из оценки рекламной группы Okkam.