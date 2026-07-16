Russ вышла из состава АКАР

Russ вышла из состава АКАРГруппу не устраивают споры вокруг оценки сегмента рекламы вне дома
Крупнейший российский оператор рекламы вне дома – группа Russ (входит в RWB) вышла из состава участников ключевого профессионального объединения на рекламном рынке страны – Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сообщил «Ведомостям» ее представитель. Соответствующее заявление, как уточнил он, было направлено в АКАР 16 июля. «Ведомости» направили запрос в АКАР.
Отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации, в итоге в публичном поле они не появляются, пояснил данное решение представитель Russ. В отсутствие данных АКАР группа будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах, добавил он.
Впервые из-за «расхождений в оценках» экспертный совет АКАР не опубликовал данные о динамике и объемах сегмента рекламы вне дома (OOH – out-of-home – англ. «вне дома»; включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений) за январь – март 2025 г. В текущем году ситуация с данными за I квартал повторилась – экспертный совет объединения снова решил не раскрывать цифры по этому сегменту.
При обсуждении параметров I квартала 2026 г. рабочая группа по оценке сегмента ООН направила в совет экспертов АКАР предложение изменить данные по его объему и динамике за 2025 г., существенно повысив показатели сегмента, пояснял ранее вице-президент АКАР Сергей Веселов. Это предложение «не вызвало понимания у большинства экспертов в других сегментах рынка», отмечал он: «Поэтому было предложено провести публичную дискуссию, в рамках которой эксперты разных сторон смогут привести свою полноценную аргументацию».
Расхождения в данных между рабочей группой АКАР по оценке сегмента OOH и экспертным советом ассоциации сводятся к тому, «засчитывать ли в объем сегмента рекламу Wildberries и ее селлеров», также пояснял ранее «Ведомостям» член указанной рабочей группы АКАР Андрей Байдужий. Рабочая группа считает нужным учесть ее в объеме сегмента: после обнародования финансовой отчетности и выручки от продаж Russ в апреле 2026 г. стало очевидно, что «размещение рекламы селлеров Wildberries происходило на вполне рыночных условиях».
Таким образом, сегмент OOH в I квартале 2026 г., как следует из данных рабочей группы АКАР, вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 30,3 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), писали ранее «Ведомости». Представитель группы Russ тогда согласился с этими данными. Если ориентироваться на указанные показатели, то именно сегмент OOH стал лидером по темпам роста в январе – марте 2026 г. Весь рекламный рынок за тот же период, согласно данным совета АКАР, увеличился на 5% до 220–222 млрд руб.
Приведенные показатели по сегменту OOH действительны только при перерасчете объема сегмента в I квартале 2025 г. и в целом за весь 2025 г. в пользу увеличения, с учетом размещений Wildberries и его селлеров, отмечал руководитель указанной рабочей группы АКАР Андрей Березкин. Согласно оценке экспертного совета ассоциации, в прошлом году объем сегмента OOH достиг 109,1 млрд руб. Рабочая группа приводит другую оценку: в январе – марте 2025 г. реклама вне дома достигла 27,3 млрд руб., за весь прошлый год показатель составил 114,6 млрд руб.