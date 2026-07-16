Russ вышла из состава АКАР

Таким образом, сегмент OOH в I квартале 2026 г., как следует из данных рабочей группы АКАР, вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 30,3 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), писали ранее «Ведомости». Представитель группы Russ тогда согласился с этими данными. Если ориентироваться на указанные показатели, то именно сегмент OOH стал лидером по темпам роста в январе – марте 2026 г. Весь рекламный рынок за тот же период, согласно данным совета АКАР, увеличился на 5% до 220–222 млрд руб.