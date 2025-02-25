Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на Украине

Шесть резолюций Генассамблеи ООН по Украине

Если СБ ООН не смог принять ни одной резолюции по конфликту на Украине с 2022 г., то Генассамблея, чьи резолюции необязательны к исполнению, успела принять шесть.



2 марта 2022 г. — резолюция ES-11/1 с осуждением заявление Москвы о проведении «специальной военной операции на Украине» и требованием «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска.



24 марта 2022 г. — резолюция ES-11/2 с повторным призывом.



7 апреля 2022 г. — резолюция ES-11/3 о преостанавке участие России в Совете ООН по правам человека на фоне конфликта на Украине



12 октября 2022 г. — резолюция ES-11/4 с осуждением референдумов в Донбассе Запорожской и Херсонской областях и «попытка незаконной аннексии».



14 ноября 2022 г. — резолюция ES-11/5, с призывом привлечь Россию «к ответственности за любые нарушения международного права против Украины».



23 февраля 2023 г. — резолюция ES-11/6, с призывом к дипломатическому решению конфликта и выводу российские войск.