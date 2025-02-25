Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на Украине

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на УкраинеНикто из постоянных членов не ветировал необычно мягкий для России документ
Совет безопасности (СБ) ООН в ночь на 25 февраля принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира». До этого в течение трех лет конфликта в СБ ООН резолюции принять не удавалось из-за использования вето. Трансляция последнего голосования по резолюции велась на сайте ООН.
Принятый документ состоит из трех абзацев. В первом выражается «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между РФ и Украиной».
Во втором отмечается, что главная цель ООН, закрепленная в ЕЕ уставе, заключается в «поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».
В третьем говорится, что СБ ООН «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ».
Резолюция-близнец и США на стороне России с Венгрией и Израилем
Резолюция за авторством США- близнец документа, предложенного ранее на голосовании в Генассамблее (ГА) ООН 24 февраля. Американцы отказались вносить туда по просьбе европейцев поправки, осуждающие Россию и поддерживающие Украину. В итоге на голосование вышли оба документа – «американский» из трех абзацев и «европейско-украинский» из тех страниц. Их одобрили по 93 страны. Но при этом среди проголосовавших против России кроме ее самой и тех. кто регулярно поддерживал ее в ГА ООН вроде Белоруссии, ЦАР, Никарагуа и Конго неожиданно оказались США, Израиль и Венгрия, а Китай – воздержался.
Документ не содержит осуждающих Москву и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность формулировок в связи с боевыми действиями. Проект поддержали 10 стран, в том числе, из постоянных членов СБ ООН, Россия, США и Китай. Пять стран проголосовали против.
Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето. Франция и Великобритания, чьи президент Эмманюэль Макрон и премьер Кир Стармер встретились накануне голосования с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, воздержались. После принятия резолюции СБ ООН Макрон заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «в течение недель».
Как резолюцию комментировали в СБ ООН
Временный поверенный США в ООН Дороти Ши, комментируя внесенный ею от лица Вашингтона документ, заметила, что члены совета стоят на «пороге истории» с целью «создать условия прекращения» самого кровопролитного конфликта на европейском континенте со времен Второй Мировой войны. Последняя привела к созданию СБ ООН. Она посетовала на гибель россиян и украинцев и отметила, что проект американской резолюции «элегантен в своей простоте».
«Это символический, простой первый шаг к миру. Это первый, но решающий шаг, которым мы все должны гордиться. Теперь мы должны использовать его для построения мирного будущего для Украины, России и международного сообщества», – сказала американский представитель в ООН (цитата по сайту представительства).
Ши также в своей речи ответила на критику со стороны своих европейских коллег и союзников, предлагавших внести такие формулировки, как «полномасштабное вторжение» и приверженность СБ ООН «суверенитету, территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».
«Мы слышим, когда они говорят, что хотят прочного мира, но не любой ценой. Я бы сказала им: будьте уверены, мы тоже стремимся к этому прочному миру», – сказала представитель США.
Шесть резолюций Генассамблеи ООН по Украине
Если СБ ООН не смог принять ни одной резолюции по конфликту на Украине с 2022 г., то Генассамблея, чьи резолюции необязательны к исполнению, успела принять шесть.
2 марта 2022 г. — резолюция ES-11/1 с осуждением заявление Москвы о проведении «специальной военной операции на Украине» и требованием «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска.
24 марта 2022 г. — резолюция ES-11/2 с повторным призывом.
7 апреля 2022 г. — резолюция ES-11/3 о преостанавке участие России в Совете ООН по правам человека на фоне конфликта на Украине
12 октября 2022 г. — резолюция ES-11/4 с осуждением референдумов в Донбассе Запорожской и Херсонской областях и «попытка незаконной аннексии».
14 ноября 2022 г. — резолюция ES-11/5, с призывом привлечь Россию «к ответственности за любые нарушения международного права против Украины».
23 февраля 2023 г. — резолюция ES-11/6, с призывом к дипломатическому решению конфликта и выводу российские войск.
Постпред России в СБ ООН Василий Небензя впервые публично похвалил одобренную им на голосовании «американскую резолюцию». «Мы в целом рассматриваем [ее] как здравую инициативу, шаг в правильном направлении, отражающий стремление новой администрации Белого дома внести реальный вклад в мирное урегулирование конфликта», – сказал Небензя (цитата по пресс-службе российского постпредства в организации).
Он добавил, что Москва ценит «уже неоднократно высказанное президентом [Дональдом] Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть свои глубинные причины». В свою очередь, Небензя осудил «европейских спонсоров» Украины, действующих руками Киева.
Британский постпред в ООН Дан Вудворд заявила, комментирую резолюцию авторства США, что условия мира в Украине имеют значение и должны «основываться на силе», гарантировать, что это не «пауза» в боевых действиях, а также «дать понять, что агрессия не окупается». «Между Россией и Украиной не может быть равенства в том, как этот Совет относится [к их конфликту]. Если мы хотим найти путь к устойчивому миру, Совет должен четко понимать причины», – сказала она (цитата по сайту британского постпредства).
Что это значит
Судя по проектам резолюций США для ГА и СБ ООН, в итоге принятых, президент США Дональд Трамп серьезно заинтересован в своей миссии по урегулированию конфликта на Украине, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По мнению Кошкина, эта задача – личная амбиция нынешнего американского лидера и его заветная цель.
«Выбор более мягких дипломатических формулировок в отношении России может быть связан как с опасениями навредить открыто начавшимся с 12 февраля, на третий год конфликта, переговорам с ее президентом Владимиром Путиным, так и со стремлением сделать сигнал лично украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ранее выступившему с публичной критикой действий и слов Трампа», – заметил американист.
Кошкин также добавил, что не стоит списывать со счетов и желание Трампа противопоставить свою политическую идентичность своим визави-демократам, которые были более жесткими к России по официальным формулировкам и действиям, а также более лояльными, как минимум, в публичных риторике и обещаниях к Украине.