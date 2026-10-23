Лантратова назвала помощь жителям приоритетом на фоне договоренностей по Алешкам
Помощь мирным жителям является основным приоритетом при проведении гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
«Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимого», – написала Лантратова.
Также она отметила, что для тех, кто захочет покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд. Кроме того, омбудсмен поблагодарила первую леди США Меланию Трамп и других участников переговорных групп, которые оказали содействие в организации гуманитарной операции.
23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что с 27 октября российская армия введет режим тишины в Алешках Херсонской области в связи с проведением гуманитарной операции. Он отметил, что специалисты проверят маршрут и обеспечат безопасный проезд гуманитарной колонны в Алешки, чтобы защитить людей и доставить им необходимые грузы.
23 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия приветствует усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках. В подготовке операции также участвовали Лантратова и ее коллега с украинской стороны, уточнил представитель Кремля.
В тот же день Белый дом сообщил о заключении договоренностей по локальному прекращению огня между Россией и Украиной в Алешках. Они были достигнуты благодаря содействию Мелании Трамп, уточняла администрация президента США.