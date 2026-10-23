Лантратова назвала помощь жителям приоритетом на фоне договоренностей по Алешкам

Также она отметила, что для тех, кто захочет покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд. Кроме того, омбудсмен поблагодарила первую леди США Меланию Трамп и других участников переговорных групп, которые оказали содействие в организации гуманитарной операции.