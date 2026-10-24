Уязвимость в Signal позволяла получить доступ к аудио и видео пользователей
В мессенджере Signal обнаружили уязвимость, которая мешала завершить звонок должным образом, при ее эксплуатации злоумышленник мог получить и сохранять доступ к аудио и видео пользователя. Об этом сообщило издание The Register. Ошибка имеет идентификатор CVE-2026-113380.
Опасность уязвимости оценена в 9,3 балла из 10 по шкале CVSS. Она была обнаружена в библиотеке RingRTC в версиях мессенджера до 2.72.0.
The Register отметил, что если один из участников звонка перегрузит очередь запросами, то система может не справиться с обработкой завершения вызова, и он не будет окончен корректно. При этом уязвимостью могут воспользоваться мошенники. Один из участников разговора подумает, что звонок прервался, однако его аудио- и видеоканалы могут остаться открытыми.
В этой связи издание посоветовало пользователям обновить приложение на телефонах и компьютерах, чтобы избежать подобных ситуаций.
9 октября в десктопной версии Telegram обнаружили уязвимость, которая позволяла злоумышленникам получить доступ к файлам на устройстве пользователя. Уязвимость CVE-2026-107181 затрагивает версии Telegram Desktop ниже 7.2.9. Мошенники при помощи уязвимости могли получить доступ к личным данным пользователей, конфиденциальным рабочим документам, а также сведениям для входа в учетные записи.