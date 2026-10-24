Уязвимость в Signal позволяла получить доступ к аудио и видео пользователей

The Register отметил, что если один из участников звонка перегрузит очередь запросами, то система может не справиться с обработкой завершения вызова, и он не будет окончен корректно. При этом уязвимостью могут воспользоваться мошенники. Один из участников разговора подумает, что звонок прервался, однако его аудио- и видеоканалы могут остаться открытыми.