Positive Technologies предупредила об угрозе безопасности в Telegram Desktop

8 октября МВД предупредило, что мошенники начали создавать поддельные сайты известных организаций и используют их для распространения вредоносных файлов. Такие ресурсы копируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, при этом их доменные имена отличаются от настоящих. Мошенники рассчитывают, что пользователь примет страницу за легитимную, после чего предлагают ему установить якобы необходимое обновление или провести проверку безопасности устройства.