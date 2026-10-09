Positive Technologies предупредила об угрозе безопасности в Telegram Desktop
В десктопной версии Telegram обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к файлам на устройстве пользователя. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков.
По его словам, уязвимость CVE-2026-107181 затрагивает версии Telegram Desktop ниже 7.2.9. Под угрозой могут оказаться личные данные пользователей, конфиденциальные рабочие документы, а также сведения для входа в учетные записи и удаленные системы.
Как уточнил Подмоков, чтобы использовать брешь в защите, мошеннику необходимо заранее знать расположение файлов, к которым он хочет получить доступ. При этом потенциальная угроза не ограничивается данными, связанными с самим Telegram, поскольку уязвимость может затронуть и другие файлы, хранящиеся на устройстве.
8 октября МВД предупредило, что мошенники начали создавать поддельные сайты известных организаций и используют их для распространения вредоносных файлов. Такие ресурсы копируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, при этом их доменные имена отличаются от настоящих. Мошенники рассчитывают, что пользователь примет страницу за легитимную, после чего предлагают ему установить якобы необходимое обновление или провести проверку безопасности устройства.