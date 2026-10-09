Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,681+0,02%VEON-RX71,4+0,71%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 322,5+0,44%RTSI861,71+1,04%RGBI110,58-0,08%RGBITR760,97-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Positive Technologies предупредила об угрозе безопасности в Telegram Desktop

Сергей Пахомов

В десктопной версии Telegram обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к файлам на устройстве пользователя. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков.

По его словам, уязвимость CVE-2026-107181 затрагивает версии Telegram Desktop ниже 7.2.9. Под угрозой могут оказаться личные данные пользователей, конфиденциальные рабочие документы, а также сведения для входа в учетные записи и удаленные системы.

Как уточнил Подмоков, чтобы использовать брешь в защите, мошеннику необходимо заранее знать расположение файлов, к которым он хочет получить доступ. При этом потенциальная угроза не ограничивается данными, связанными с самим Telegram, поскольку уязвимость может затронуть и другие файлы, хранящиеся на устройстве.

8 октября МВД предупредило, что мошенники начали создавать поддельные сайты известных организаций и используют их для распространения вредоносных файлов. Такие ресурсы копируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, при этом их доменные имена отличаются от настоящих. Мошенники рассчитывают, что пользователь примет страницу за легитимную, после чего предлагают ему установить якобы необходимое обновление или провести проверку безопасности устройства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её