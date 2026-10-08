Мошенники стали использовать сайты-клоны для распространения вредоносного ПО

Такие ресурсы копируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, при этом их доменные имена отличаются от настоящих. Мошенники рассчитывают, что пользователь примет страницу за легитимную, после чего предлагают ему установить якобы необходимое обновление или провести проверку безопасности устройства. В результате жертва может загрузить вредоносное программное обеспечение.