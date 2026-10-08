Мошенники стали использовать сайты-клоны для распространения вредоносного ПО
Злоумышленники создают поддельные сайты известных организаций и используют их для распространения вредоносных файлов, предупредило управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Такие ресурсы копируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, при этом их доменные имена отличаются от настоящих. Мошенники рассчитывают, что пользователь примет страницу за легитимную, после чего предлагают ему установить якобы необходимое обновление или провести проверку безопасности устройства. В результате жертва может загрузить вредоносное программное обеспечение.
В МВД рекомендуют внимательно проверять адрес сайта и точность доменного имени, не доверять ресурсам с подозрительными комбинациями символов, а программы загружать из проверенных магазинов приложений. Ведомство также советует регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус.
24 сентября стало известно, что троян RedWing обнаружили более чем на 10 000 Android-устройствах в России. По данным компании F6, вредоносное ПО распространялось под видом приложений и медиафайлов и позволяло злоумышленникам перехватывать PIN-коды, разблокировать смартфоны и удаленно управлять ими.
В июле Роскомнадзор заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным программным обеспечением. В мае ведомство пресекло работу 7191 фишингового ресурса и 457 сайтов с вредоносным ПО.