РКН заблокировал свыше 2500 фишинговых ресурсов

В конце июля сообщалось, что количество DDoS‑атак в южных регионах в первом полугодии 2026 г. выросло более чем вдвое – до 51 инцидента против 17 годом ранее. Рост нагрузки пришелся прежде всего на телекоммуникационный сектор Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Максимальная мощность атаки на оператора связи в Ростовской области достигала 770,02 Гбит/с при скорости до 99,1 млн п/с. В Краснодарском крае зафиксирована самая длительная атака – она продолжалась 5 дней 4 часа 54 минуты.