РКН заблокировал свыше 2500 фишинговых ресурсов
Роскомнадзор в июле 2026 г. пресек деятельность более 2500 фишинговых ресурсов и 944 сайтов с вредоносным программным обеспечением, а также отразил 1073 DDoS-атаки на информационные системы. Об этом сообщило ведомство по итогам работы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
По данным РКН, наиболее мощная зафиксированная DDoS-атака достигала 710,13 Гбит/с, а скорость передачи данных при атаке составляла 73,9 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака продолжалась 5 дней 19 часов 6 минут.
Основными источниками кибератак стали IP-адреса, зарегистрированные в США, Бразилии, Германии, Аргентине и Индии. Наибольшее количество инцидентов пришлось на телекоммуникационную отрасль, а по числу атак лидировал Центральный федеральный округ.
Кроме того, специалисты Роскомнадзора выявили и устранили 1336 нарушений маршрутизации интернет-трафика со стороны 263 организаций.
За май специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7191 фишинговый ресурс и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением. Роскомнадзор отразил 1343 DDoS-атаки, нацеленные на системы субъектов госуправления, финансового сектора и операторов связи. Максимальная мощность такой атаки за указанный период достигала 885 Гбит/с, скорость – 121,7 млн пакетов в секунду, а максимальная продолжительность составила 11 дней 2 часа и 3 минуты.
В конце июля сообщалось, что количество DDoS‑атак в южных регионах в первом полугодии 2026 г. выросло более чем вдвое – до 51 инцидента против 17 годом ранее. Рост нагрузки пришелся прежде всего на телекоммуникационный сектор Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Максимальная мощность атаки на оператора связи в Ростовской области достигала 770,02 Гбит/с при скорости до 99,1 млн п/с. В Краснодарском крае зафиксирована самая длительная атака – она продолжалась 5 дней 4 часа 54 минуты.