Роскомнадзор заблокировал более 7000 фишинговых ресурсов за май

Ранее в УБК МВД предупредили о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники похищают Telegram-аккаунты пользователей, рассылая им фейковые уведомления об удалении аккаунта. Отправителем считается якобы администрация мессенджера, которая в том числе предлагает пользователю срочно «отменить процедуру». Представители МВД подчеркнули, что жертвы могут переходить по ссылке в этом уведомлении или нажать на специальную кнопку в состоянии стресса.