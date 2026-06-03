Роскомнадзор заблокировал более 7000 фишинговых ресурсов за май
За май специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7191 фишинговый ресурс и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением, сообщил Роскомнадзор в Мах.
Специалисты также выявили и устранили 1367 нарушений маршрутизации трафика со стороны 371 организации.
Роскомнадзор отразил 1343 DDoS-атаки, нацеленные на системы субъектов госуправления, финансового сектора и операторов связи. Максимальная мощность такой атаки за указанный период достигала 885 Гбит/с, скорость – 121,7 млн пакетов в секунду, а максимальная продолжительность составила 11 дней 2 часа и 3 минуты.
В Роскомнадзоре рассказали, что чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Индии, Франции, Германии. Основной целью оказалась телекоммуникационная отрасль, а наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО.
Ранее в УБК МВД предупредили о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники похищают Telegram-аккаунты пользователей, рассылая им фейковые уведомления об удалении аккаунта. Отправителем считается якобы администрация мессенджера, которая в том числе предлагает пользователю срочно «отменить процедуру». Представители МВД подчеркнули, что жертвы могут переходить по ссылке в этом уведомлении или нажать на специальную кнопку в состоянии стресса.