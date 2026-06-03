МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram с помощью фейковых уведомлений
Мошенники похищают Telegram-аккаунты пользователей, рассылая им фейковые уведомления об удалении аккаунта, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как объяснили в киберполиции, жертве афериста приходит сообщение о скором удалении аккаунта. Отправителем считается якобы администрация мессенджера, которая в том числе предлагает пользователю срочно «отменить процедуру». Представители МВД подчеркнули, что жертвы могут переходить по ссылке в этом уведомлении или нажать на специальную кнопку в состоянии стресса. Для взлома аккаунта мошенникам также нужен код авторизации, который им сообщает пользователь.
Ведомство посоветовало проверять подлинность официальных сервисных аккаунтов Telegram. Отмечается, что они не имеют статуса «был(а) недавно» и не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Можно также обратить внимание на дату регистрации аккаунта (она не может быть от 2024-2025 гг.) или на страну, которая указана в профиле.
2 июня МВД сообщило, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. По данным ведомства, злоумышленники распространяют сообщения через мессенджеры и электронную почту. Пользователям предлагают оформить несуществующие праздничные выплаты, а ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые имитируют портал «Госуслуги» или вымышленный «Единый центр выплат».