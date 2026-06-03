Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,837+0,42%BSPBP49+0,2%KUZB0,029-3,67%IMOEX2 614,13-0,24%RTSI1 134,94-0,24%RGBI119,12+0,3%RGBITR785,07+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram с помощью фейковых уведомлений

Ведомости

Мошенники похищают Telegram-аккаунты пользователей, рассылая им фейковые уведомления об удалении аккаунта, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как объяснили в киберполиции, жертве афериста приходит сообщение о скором удалении аккаунта. Отправителем считается якобы администрация мессенджера, которая в том числе предлагает пользователю срочно «отменить процедуру». Представители МВД подчеркнули, что жертвы могут переходить по ссылке в этом уведомлении или нажать на специальную кнопку в состоянии стресса. Для взлома аккаунта мошенникам также нужен код авторизации, который им сообщает пользователь.

Ведомство посоветовало проверять подлинность официальных сервисных аккаунтов Telegram. Отмечается, что они не имеют статуса «был(а) недавно» и не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Можно также обратить внимание на дату регистрации аккаунта (она не может быть от 2024-2025 гг.) или на страну, которая указана в профиле.

2 июня МВД сообщило, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. По данным ведомства, злоумышленники распространяют сообщения через мессенджеры и электронную почту. Пользователям предлагают оформить несуществующие праздничные выплаты, а ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые имитируют портал «Госуслуги» или вымышленный «Единый центр выплат».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её