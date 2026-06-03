МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram с помощью фейковых уведомлений

Ведомство посоветовало проверять подлинность официальных сервисных аккаунтов Telegram. Отмечается, что они не имеют статуса «был(а) недавно» и не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Можно также обратить внимание на дату регистрации аккаунта (она не может быть от 2024-2025 гг.) или на страну, которая указана в профиле.