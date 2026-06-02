МВД: мошенники рассылают сообщения о выплатах перед Днем России
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Об этом сообщили «РИА Новости» в МВД.
По данным ведомства, злоумышленники распространяют сообщения через мессенджеры и электронную почту. Пользователям предлагают оформить несуществующие праздничные выплаты, а ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые имитируют портал «Госуслуги» или вымышленный «Единый центр выплат».
В министерстве отметили, что перед праздниками активность мошенников традиционно возрастает. Это связано с тем, что на фоне положительных эмоций люди зачастую менее критично воспринимают поступающую информацию.
Как пояснили в МВД, преступники также рассчитывают на повышенный интерес граждан к путешествиям, отдыху и активное использование интернет-сервисов в праздничные дни. По данным ведомства, чаще всего мошенники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала «Госуслуги», банков и социальных служб.
24 мая МВД предупреждало о другой схеме мошенничества перед Днем защиты детей. Тогда злоумышленники рассылали родителям поддельные уведомления от имени школ и детских садов с предложением платно «застраховать» ребенка для участия в праздничных мероприятиях.