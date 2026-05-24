CNY Бирж.10,53+0,91%KZOS60,6+0,83%NKNC68,5-0,44%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,35+0,02%RGBITR784,39+0,11%
МВД предупредило о новой схеме мошенников перед Днем защиты детей

Мошенники перед Днем защиты детей начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«В 2026 г. зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений от имени образовательных учреждений с предложением платного «страхования» ребенка к участию в праздничных мероприятиях, а также схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних», – рассказали в пресс-службе.

В МВД отметили, что в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.

20 мая детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что мошенники звонят детям от лица якобы сотрудников школ или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из SMS для «обновления» или «восстановления доступа».

20 мая в профильном управлении МВД сообщили, что мошенники начали использовать схемы с фейковыми билетами в театр. Они отслеживают будущих жертв на сайтах и в театральных чатах в соцсетях. Особое внимание уделяется тем, кто активно комментирует постановки и жалуется, что очень сложно купить билет на желаемый спектакль. Аферисты связываются с ним от имени театра и предлагают «отказные билеты».

