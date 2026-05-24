МВД предупредило о новой схеме мошенников перед Днем защиты детей

20 мая в профильном управлении МВД сообщили, что мошенники начали использовать схемы с фейковыми билетами в театр. Они отслеживают будущих жертв на сайтах и в театральных чатах в соцсетях. Особое внимание уделяется тем, кто активно комментирует постановки и жалуется, что очень сложно купить билет на желаемый спектакль. Аферисты связываются с ним от имени театра и предлагают «отказные билеты».