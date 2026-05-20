Львова-Белова предупредила о притворяющихся сотрудниками школы мошенниках
Мошенники звонят детям от лица якобы сотрудников школ или «службы поддержки электронного дневника» и просят назвать код из SMS для «обновления» или «восстановления доступа». Об этом предупредила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем канале в Max.
С кодом аферисты получают доступ к аккаунтам ребенка – электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам. Жертве могут позвонить повторно – уже от имени «куратора», полицейского или сотрудника другого ведомства. Ребенка запугивают, что его родители якобы могут понести ответственность, и требуют немедленно выполнить указания. Аферисты просят не рассказывать никому о контакте с ними, называя это «секретной операцией».
Кроме того, злоумышленники активно «работают» с темами, касающимися ЕГЭ и ОГЭ, рассылая фейковые ссылки для «подтверждения регистрации» или «проверки пропуска на экзамен». Они также предлагают приобрести якобы ответы и материалы экзаменов или связываются с выпускником от имени школ, экзаменационных комиссий или ведомств с требованием срочно «подтвердить данные». Среди мошеннических приемов – угроза недопуском к экзаменам, поддельные аккаунты школ, учителей и «официальных» школьных сообществ в соцсетях. Львова-Белова подчеркнула, что под давлением дети могут перечислить деньги, сообщить информацию банковских карт и передать другие личные данные, а также совершить преступление.
20 мая в профильном управлении МВД сообщили, что мошенники начали использовать схемы с фейковыми билетами в театр. Они отслеживают будущих жертв на сайтах и в театральных чатах в соцсетях. Особое внимание уделяется тем, кто активно комментирует постановки и жалуется, что очень сложно купить билет на желаемый спектакль. Аферисты связываются с ним от имени театра и предлагают «отказные билеты».