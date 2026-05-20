МВД предупредило о мошенничестве с фейковыми билетами в театр
Мошенники начали использовать схемы с фейковыми билетами в театр, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД РФ).
Злоумышленники отслеживают будущих жертв на сайтах и в театральных чатах в социальных сетях. Особенно им интересны те, кто активно комментирует постановки и жалуется, что на желаемый спектакль очень сложно купить билет. Мошенники пишут ему от имени театра и предлагают «отказные билеты».
В этот момент аферисты отправляют ссылку на сайт-клон известного агрегатора по продаже билетов. Затем под предлогом сбоя системы вынуждают жертву платить еще раз.
12 мая в УБК МВД сообщили, что мошенники все чаще используют в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) России. Ведомство объяснило, что легенда срабатывает во многом потому, что большинство граждан с ней никогда не сталкивались.