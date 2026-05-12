Аферисты начали представляться фельдъегерской службой
Мошенники все чаще используют в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) России, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ (УБК МВД РФ).
Ведомство объяснило, что легенда срабатывает во многом потому, что большинство граждан с ней никогда не сталкивались. ГФС занимается специальной госсвязью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами, рассказали в МВД.
Злоумышленники рассказывают о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Иногда жертв пытаются завлечь в схему через «стажировки» или «внештатную работу» в несуществующих подразделениях службы.
При этом в таких историях часто фигурируют люди в обычной одежде – худи и джинсах, которые приезжают от имени государственной структуры за деньгами и документами. Министерство напомнило, что ГФС России – военизированная госслужба со строгим регламентом работы и формой. Кроме того, сотрудники фельдъегерской службы не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки». Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, подчеркнули в УБК МВД.
