Аферисты начали представляться фельдъегерской службой

При этом в таких историях часто фигурируют люди в обычной одежде – худи и джинсах, которые приезжают от имени государственной структуры за деньгами и документами. Министерство напомнило, что ГФС России – военизированная госслужба со строгим регламентом работы и формой. Кроме того, сотрудники фельдъегерской службы не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки». Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, подчеркнули в УБК МВД.