CNY Бирж.10,844+0,18%BRZL1 582-1%CHKZ16 400-0,91%IMOEX2 672,87+0,6%RTSI1 133,34+0,6%RGBI119,59-0,08%RGBITR782,87-0,04%
Главная / Общество /

Аферисты начали представляться фельдъегерской службой

Ведомости

Мошенники все чаще используют в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) России, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ (УБК МВД РФ).

Ведомство объяснило, что легенда срабатывает во многом потому, что большинство граждан с ней никогда не сталкивались. ГФС занимается специальной госсвязью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами, рассказали в МВД.

Злоумышленники рассказывают о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Иногда жертв пытаются завлечь в схему через «стажировки» или «внештатную работу» в несуществующих подразделениях службы.

При этом в таких историях часто фигурируют люди в обычной одежде – худи и джинсах, которые приезжают от имени государственной структуры за деньгами и документами. Министерство напомнило, что ГФС России – военизированная госслужба со строгим регламентом работы и формой. Кроме того, сотрудники фельдъегерской службы не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки». Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, подчеркнули в УБК МВД.

22 апреля в ведомстве сообщили, что злоумышленники начинают контролировать роутеры, перехватывая управление подключенными устройствами и интернет-трафиком в сети. В зоне риска находятся все устройства (от смартфонов до системы «умного дома»).

