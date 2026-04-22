CNY Бирж.10,965+0,1%MGTS1 090+0,18%ARSA8,16-0,24%IMOEX2 756,73-0,04%RTSI1 164,28-0,03%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Главная / Общество /

МВД предупредило о мошенничестве через взлом роутеров

Злоумышленники начинают контролировать роутеры, перехватывая управление подключенными устройствами и интернет-трафиком в сети. В зоне риска находятся все устройства (от смартфонов до системы «умного дома»). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД России).

«Взломанный роутер превращается в инструмент для атак: рассылки спама, DDoS и подбора паролей. При этом вся активность будет идти с вашего IP-адреса», – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что роутер дает возможность менять сетевые настройки, в частности DNS-серверов. Метод позволяет осуществлять перенаправление пользователя на фишинговые ресурсы с целью незаметного хищения учетных данных, включая логины, пароли и платежные реквизиты.

В случае инцидентов юридическая ответственность может быть возложена на собственника оборудования. Также МВД отмечает существование теневого рынка по продаже доступа к скомпрометированным устройствам. Преступники действуют анонимно, используя чужую сетевую инфраструктуру.

16 апреля в полиции предупреждали о схеме мошенничества с использованием сайтов объявлений. Злоумышленники находят архивные публикации, связываются с продавцами под видом покупателей. Получив подтверждение о неактуальности, направляют ссылку на фишинговый ресурс, где для удаления публикации требуется повторная авторизация. Ввод учетных данных приводит к передаче их преступникам.

Ранее УБК МВД России сообщало о мошенничестве с записями в поддержку бойцов спецоперации. Хакеры взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени их владельцев рассылают фишинговые ссылки с просьбой записать голосовое сообщение. В киберполиции отмечали, что это приводит к краже учетных данных, потере доступа к аккаунту.

