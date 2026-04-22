МВД предупредило о мошенничестве через взлом роутеров

Ранее УБК МВД России сообщало о мошенничестве с записями в поддержку бойцов спецоперации. Хакеры взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени их владельцев рассылают фишинговые ссылки с просьбой записать голосовое сообщение. В киберполиции отмечали, что это приводит к краже учетных данных, потере доступа к аккаунту.