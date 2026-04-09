МВД предупредило о мошенничестве с записями в поддержку бойцов спецоперации
Хакеры взламывают аккаунты в мессенджерах и от имени их владельцев рассылают фишинговые ссылки с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку бойцов СВО. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки», – добавили в ведомстве.
Злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомых пытаясь побудить перейти по ссылке и ввести личные данные в регистрационную форму. В киберполиции отмечает, что это может привести к краже учетных данных, потере доступа к аккаунту или стать частью масштабной кибератаки.
2 апреля в полиции предупреждали о схеме «встречного перевода», которую злоумышленники использовали под предлогом получения выигрышей или дохода от инвестиций. Мошенники предлагали сделать «верификационный депозит» или «гарантийный перевод» якобы для получения выплат.
В феврале на форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы МВД Андрей Храпов сообщил о снижении уровня киберпреступности в стране. В прошлом году было зафиксировано 663 000 киберпреступлений, что на 12% меньше, чем годом ранее. Показатель числа пострадавших от мошенничества в сети снизился на 5,5% до 534 500 человек. Сумма зарегистрированного материального ущерба снизилась с 205 млрд руб. до 189,5 млрд руб.
На расширенном заседании коллегии МВД в марте президент России Владимир Путин обозначил приоритетные задачи: выявить попытки дестабилизации обстановки в стране, усилить борьбу с киберпреступлениями, повысить раскрываемость преступлений и др.