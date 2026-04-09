МВД предупредило о мошенничестве с записями в поддержку бойцов спецоперации

В феврале на форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы МВД Андрей Храпов сообщил о снижении уровня киберпреступности в стране. В прошлом году было зафиксировано 663 000 киберпреступлений, что на 12% меньше, чем годом ранее. Показатель числа пострадавших от мошенничества в сети снизился на 5,5% до 534 500 человек. Сумма зарегистрированного материального ущерба снизилась с 205 млрд руб. до 189,5 млрд руб.