Путин обозначил ключевые задачи для МВД на заседании коллегии

Президент также заявил, что в 2025 г. общее число киберпреступлений сократилось, в том числе преступлений против пенсионеров. По его словам, это стало результатом системных мер информационно-предупредительного характера. Отдельно глава государства подчеркнул необходимость активнее работать над возмещением ущерба пострадавшим. «Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.