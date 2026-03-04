Путин обозначил ключевые задачи для МВД на заседании коллегии
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД обозначил приоритетные задачи для ведомства на ближайший период.
Среди них – оперативное выявление тех, кто пытается раскачать ситуацию в стране, усиление борьбы с киберпреступлениями, повышение эффективности раскрытия преступлений, а также вывод на новый уровень противодействия незаконной миграции.
«Комплексная, системная, современная, можно сказать, умная и гибкая работа необходима и в борьбе с экстремизмом. За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», – отметил Путин.
Президент также заявил, что в 2025 г. общее число киберпреступлений сократилось, в том числе преступлений против пенсионеров. По его словам, это стало результатом системных мер информационно-предупредительного характера. Отдельно глава государства подчеркнул необходимость активнее работать над возмещением ущерба пострадавшим. «Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.
О предстоящем участии президента в заседании коллегии МВД до этого сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в ходе мероприятия ведомство подведет итоги работы за прошедший год, а президент дает оценку деятельности министерства.