Общество /

Мошенники начали рассылать автомобилистам штрафы за парковку

Ведомости

Мошенники придумали новую схему с поддельными штрафами за якобы неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники присылают SMS-сообщения, в которых говорится примерно следующее: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите его по ссылке, чтобы избежать удвоения».

Россияне привыкли, что в апреле начинается сезон дорожных работ. В это время появляются новые знаки и временные ограничения, что делает автомобилистов более уязвимыми для таких рассылок. Чаще всего такие сообщения приходят жителям крупных городов.

В «Мошеловке» рекомендовали проверять штрафы через официальные ресурсы, так как оплата штрафов через SMS-сообщения – всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН).

16 апреля в УБК МВД рассказали, что мошенники начали использовать новую схему обмана через сайты объявлений. Злоумышленники находят старые объявления пользователей, в которых сохранились контактные данные, и связываются с владельцами под видом покупателей. После того как человек сообщает, что объявление уже неактуально, ему отправляют ссылку на «активную» публикацию.

Ссылка ведет на сайт-клон площадки объявлений. Пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить информацию или удалить объявление. Таким образом мошенники получают доступ к учетным данным.

