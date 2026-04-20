Мошенники начали рассылать автомобилистам штрафы за парковку

16 апреля в УБК МВД рассказали, что мошенники начали использовать новую схему обмана через сайты объявлений. Злоумышленники находят старые объявления пользователей, в которых сохранились контактные данные, и связываются с владельцами под видом покупателей. После того как человек сообщает, что объявление уже неактуально, ему отправляют ссылку на «активную» публикацию.