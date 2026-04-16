МВД предупредило о мошеннической схеме со старыми объявлениями
Мошенники начали использовать новую схему обмана через сайты объявлений. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
Злоумышленники находят старые объявления пользователей, в которых сохранились контактные данные, и связываются с владельцами под видом покупателей. После того как человек сообщает, что объявление уже неактуально, ему отправляют ссылку на «активную» публикацию.
Ссылка ведет на сайт-клон площадки объявлений. Пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить информацию или удалить объявление. Таким образом мошенники получают доступ к учетным данным.
В МВД отмечают, что схема построена на доверии: пользователь действительно размещал объявление ранее, поэтому воспринимает ситуацию как реальную и пытается разобраться. Дальнейшее развитие сценария может включать кражу аккаунтов, доступ к личным данным или продолжение мошеннической схемы с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур.
15 апреля стало известно, что аферисты используют новую схему обмана пенсионеров, обещая «персональные надбавки». Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда России, и сообщают о «дополнительном перерасчете» или «персональной надбавке». «Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить «приложение фонда», которое является вирусом», – пояснили в организации.