CNY Бирж.10,683+0,4%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 594,06+0,93%RTSI1 142,07+0,94%RGBI118,530%RGBITR781,01+0,03%
Главная / Общество /

Володин: ущерб от киберпреступлений уменьшился на 19%

Ведомости

В России в 2025 г. впервые удалось остановить рост киберпреступности, в 2026 г. эта тенденция сохраняется. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги первого года действия закона о противодействии кибермошенничеству, вступившего в силу 1 июня 2025 г.

По словам Володина, сейчас действует комплекс мер по защите граждан. Так, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам запретили использовать иностранные мессенджеры для информирования клиентов. Кроме того, сообщения с кодами доступа к порталу «Госуслуги» больше не поступают во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием мошенников. Также была введена обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов отказаться от рекламных рассылок и массовых обзвонов.

Спикер Госдумы сообщил, что, по данным МВД, в 2025 г. число киберпреступлений впервые сократилось – на 12%. В 2026 г., по его словам, положительная динамика сохраняется: размер ущерба от таких преступлений уменьшился на 19%.

Сейчас в Госдуме рассматриваются еще четыре законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством. По словам Володина, депутаты намерены принять необходимые решения в максимально короткие сроки.

О снижении числа киберпреступлений по итогам 2025 г. 15 мая также сообщал статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, помимо законодательных мер существенную роль сыграла профилактическая работа в школах и вузах, направленная на предотвращение вовлечения молодежи в мошеннические схемы.

