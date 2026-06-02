Володин: ущерб от киберпреступлений уменьшился на 19%

По словам Володина, сейчас действует комплекс мер по защите граждан. Так, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам запретили использовать иностранные мессенджеры для информирования клиентов. Кроме того, сообщения с кодами доступа к порталу «Госуслуги» больше не поступают во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием мошенников. Также была введена обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов отказаться от рекламных рассылок и массовых обзвонов.