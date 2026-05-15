Росфинмониторинг: число киберпреступлений снизилось на 12%

По словам замглавы Росфинмониторинга, снижение числа преступлений стало заметно уже во второй половине года. Он надеется, что в текущем году такая тенденция продолжится. Негляд также сообщил, что наряду с законодательными изменениями также велась масштабная профилактическая работа в школах и вузах. Он отметил, что предупредить вовлечение потенциальных дропперов в незаконные схемы проще и дешевле, чем затем возвращать похищенные средства.