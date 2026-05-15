Росфинмониторинг: число киберпреступлений снизилось на 12%

Количество киберпреступлений в России по итогам 2025 г. сократилось на 12% впервые за несколько лет. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, положительный эффект связан с принятым пакетом мер против кибермошенничества. «Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет», – сказал Негляд.

По словам замглавы Росфинмониторинга, снижение числа преступлений стало заметно уже во второй половине года. Он надеется, что в текущем году такая тенденция продолжится. Негляд также сообщил, что наряду с законодательными изменениями также велась масштабная профилактическая работа в школах и вузах. Он отметил, что предупредить вовлечение потенциальных дропперов в незаконные схемы проще и дешевле, чем затем возвращать похищенные средства.

26 марта сообщалось, что в 2025 г. кибермошенники похитили у детей около 1 млрд руб. Представитель компании F6 рассказывал «Ведомостям», что за прошлый год в России произошло более 7000 мошеннических инцидентов с участием несовершеннолетних. По его словам, детей зачастую использовали для последующего хищения денег со счетов родителей.

