На 10 000 устройствах Android в России обнаружили вирус RedWing
Троян RedWing обнаружили на более 10 000 Android-устройствах в России. Об этом сообщили в компании F6.
Вредоносное ПО распространяют под видом приложений и медиафайлов. «Новый троян способен подсматривать за пользователем и подслушивать его, перехватывать PIN-коды, самостоятельно разблокировать смартфон, управлять им и воспроизводить на устройстве различные звуки», – говорится в сообщении.
При этом хакеры распространяли несколько вариантов трояна. Первый – троян удаленного доступа (RAT). Он нацелен на удаленное управление устройством и представляет угрозу прежде всего для клиентов банков. Злоумышленники могут незаметно для пользователя совершать финансовые операции и выводить деньги со счета. «Поймать» вирус можно при открытии зараженного медиафайла, который часто распространяют через мессенджеры от взломанного аккаунта. Второй вариант – стилер. Его задачей является сбор информации с устройства.
Для защиты от трояна в компании рекомендовали запретить установку APK для браузеров и файловых менеджеров на Android, не устанавливать приложения по рекомендациям незнакомцев, а также не предоставлять приложениям доступ к службе Accesibility («Специальные возможности»).
«Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения», – рекомендовали эксперты.
Накануне в F6 рассказали о новой схеме мошеннических атак в мессенджерах. От имени госведомств пользователям присылают фейковые сообщения о «неисполненных налоговых обязательствах» и предлагают по скрытым ссылкам перейти на фальшивые сайты организации. После этого пользователям присылают массовые сообщения с разных аккаунтов о якобы оформленных кредитах.