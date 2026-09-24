Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,634-0,53%VEON-RX70,4+1,44%RGSS0,183+2,58%IMOEX2 325,47+0,57%RTSI868,01+0,57%RGBI112,54+0,2%RGBITR770,21+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

На 10 000 устройствах Android в России обнаружили вирус RedWing

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Троян RedWing обнаружили на более 10 000 Android-устройствах в России. Об этом сообщили в компании F6.

Вредоносное ПО распространяют под видом приложений и медиафайлов. «Новый троян способен подсматривать за пользователем и подслушивать его, перехватывать PIN-коды, самостоятельно разблокировать смартфон, управлять им и воспроизводить на устройстве различные звуки», – говорится в сообщении.

При этом хакеры распространяли несколько вариантов трояна. Первый – троян удаленного доступа (RAT). Он нацелен на удаленное управление устройством и представляет угрозу прежде всего для клиентов банков. Злоумышленники могут незаметно для пользователя совершать финансовые операции и выводить деньги со счета. «Поймать» вирус можно при открытии зараженного медиафайла, который часто распространяют через мессенджеры от взломанного аккаунта. Второй вариант – стилер. Его задачей является сбор информации с устройства.

Хакеры «подглядывают» через Gmail за компаниями

Технологии

Для защиты от трояна в компании рекомендовали запретить установку APK для браузеров и файловых менеджеров на Android, не устанавливать приложения по рекомендациям незнакомцев, а также не предоставлять приложениям доступ к службе Accesibility («Специальные возможности»). 

«Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения», – рекомендовали эксперты.

Накануне в F6 рассказали о новой схеме мошеннических атак в мессенджерах. От имени госведомств пользователям присылают фейковые сообщения о «неисполненных налоговых обязательствах» и предлагают по скрытым ссылкам перейти на фальшивые сайты организации. После этого пользователям присылают массовые сообщения с разных аккаунтов о якобы оформленных кредитах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь