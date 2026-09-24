На 10 000 устройствах Android в России обнаружили вирус RedWing

При этом хакеры распространяли несколько вариантов трояна. Первый – троян удаленного доступа (RAT). Он нацелен на удаленное управление устройством и представляет угрозу прежде всего для клиентов банков. Злоумышленники могут незаметно для пользователя совершать финансовые операции и выводить деньги со счета. «Поймать» вирус можно при открытии зараженного медиафайла, который часто распространяют через мессенджеры от взломанного аккаунта. Второй вариант – стилер. Его задачей является сбор информации с устройства.