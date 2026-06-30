Хакеры «подглядывают» через Gmail за компаниями

Сторонние приложения могут запрашивать доступ к сервисам Google через API: например, если пользователю нужно синхронизировать данные календаря на мобильном телефоне с электронной почтой, объясняет эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Гунькин. Данная атака возможна в браузерах на основе движка Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave и др.), пояснил Гунькин. Он объясняет, что атакующие пользуются тем, что пользователь не вышел из своего аккаунта в Gmail, браузер сохраняет его сессию авторизации: хакеры запускают экземпляр браузера, подключаются через отладочный порт и отправляют запросы к Gmail на получение доступа к ресурсам учетной записи Google – в рамках сохраненной пользовательской сессии.