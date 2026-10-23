ФТС перевыполнила годовой план сборов за девять месяцев

ФТС перевыполнила годовой план сборов за девять месяцевОб этом на юбилейной коллегии ведомства рассказал его руководитель Валерий Пикалев
Федеральная таможенная служба (ФТС) перевыполнила плановое задание по поступлениям в бюджет за девять месяцев года. Об этом глава ведомства Валерий Пикалев рассказал на юбилейной коллегии ведомства, посвященной 35-летию с момента его создания. Накануне президент России Владимир Путин поздравил ФТС с юбилеем и вручил ему знамя службы.
За январь – сентябрь служба перечислила в бюджет 4,8 трлн руб. Это на 3,4% больше плана на текущий год и на 14,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года (4,2 трлн), рассказал он. Более 81% этой суммы пришлось на импорт (3,9 трлн), остальное – экспорт и прочие поступления. В 2025 г. служба перечислила 6 трлн руб.
В текущем году служба реализовала ряд мер в рамках плана по обелению экономики, среди которых усиление контроля за ввозом и оборотом товаров внутри страны, а также внедрение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), следует из презентации Пикалева. Это помогло нарастить прямой импорт на 19% в стоимостном выражении и на 14% в количественном.
Анализ статистики внешней взаимной торговли за прошлые периоды показал, что в Россию поступало значительное количество товаров без таможенного оформления и документов, рассказал глава ФТС. Это создавало неравные условия на рынке, подчеркнул он.
СПОТ заработала летом текущего года в отношении импорта из стран ЕАЭС. Основная задача системы – пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является. Согласно закону, основанием для провоза товаров через границу стало предъявление перевозчиком специального QR-кода, который присваивается каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа.
Всего за несколько месяцев работы СПОТ было проверено почти 258 000 QR-кодов, из которых 8867 были признаны недействительными, следует из презентации главы ФТС.
Одной из ключевых будущих задач ФТС станет создание новой цифровой экосистемы, подчеркнул Пикалев.
Замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов поздравил работников таможни и зачитал обращение министра. В нем он обозначил ключевые задачи ФТС, среди которых, в частности, создание единой информационной системы, переход к модели системы управления рисками, а также создание цифровой системы контроля после выпуска.