ФТС перевыполнила годовой план сборов за девять месяцев

СПОТ заработала летом текущего года в отношении импорта из стран ЕАЭС. Основная задача системы – пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является. Согласно закону, основанием для провоза товаров через границу стало предъявление перевозчиком специального QR-кода, который присваивается каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа.