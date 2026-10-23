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Мосбиржа: акции «Самолета» не соответствуют требованиям первого уровня листинга

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций ГК «Самолет» требованиям к корпоративному управлению, которые действуют для бумаг первого уровня листинга. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа установит компании срок, в течение которого она должна устранить выявленное несоответствие. В чем именно оно заключается и какие меры потребуются от эмитента, в сообщении не уточняется.

Московская биржа 13 октября перевела облигации «Самолета» на третий уровень листинга. Основанием стало несоблюдение требований о наличии кредитных рейтингов от хотя бы двух агентств. 11 выпусков облигаций переходят с первого уровня листинга, еще четыре – со второго.

8 октября АКРА понизило кредитный рейтинг группы компаний «Самолет» и ее облигаций до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Ухудшилась оценка финансового профиля «Самолета», в том числе оценка долговой нагрузки, покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности.

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. В тот же день группа пообещала выполнить все финансовые обязательства перед партнерами.

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