Мосбиржа: акции «Самолета» не соответствуют требованиям первого уровня листинга

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. В тот же день группа пообещала выполнить все финансовые обязательства перед партнерами.