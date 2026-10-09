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Мосбиржа понизит уровень листинга облигаций «Самолета»

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа 13 октября переведет облигации «Самолета» на третий уровень листинга. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Основанием стало несоблюдение требований о наличии кредитных рейтингов от хотя бы двух агентств. 11 выпусков облигаций переходят с первого уровня листинга, еще четыре – со второго.

Уровни листинга различаются степенью надежности эмитентов, жесткостью требований к ним и статусом ценных бумаг. Первые два формируют котировальный список – бумаги в них считаются надежными. Третий уровень – некотировальный.

8 октября АКРА понизило кредитный рейтинг группы компаний «Самолет» и ее облигаций до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Ухудшилась оценка финансового профиля «Самолета», в том числе оценка долговой нагрузки покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности. 

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб.

В тот же день группа пообещала выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. В «Самолете» заявили, что компания погасила около 40% долга перед рекламными агентствами.

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