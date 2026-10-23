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Росавиация ввела ограничения полетов во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском»

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

23 октября Росавиация вводила временные ограничения полетов для всех аэропортов Москвы («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве. В «Шереметьево» из-за угрозы атаки беспилотников объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в укрытия.

Перенаправленные рейсы принимали аэропорты «Пулково» в Санкт-Петербурге (принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву) и аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде (принял 13 рейсов).

В 17:59 мск Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». В 18:36 были сняты ограничения в аэропортах «Внуково» и «Домодедово».

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