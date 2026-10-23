Росавиация ввела ограничения полетов во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском»

23 октября Росавиация вводила временные ограничения полетов для всех аэропортов Москвы («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве. В «Шереметьево» из-за угрозы атаки беспилотников объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в укрытия.