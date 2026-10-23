Росавиация сняла ограничения в «Шереметьево» и «Жуковском»
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Отмечается, что столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Росавиация добавила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
23 октября Росавиация временно закрыла все четыре аэропорта Москвы для обеспечения безопасности полетов. Позже в «Шереметьево» эвакуировали пассажиров в безопасные места на фоне угрозы атаки беспилотников. Затем ограничения сняли, но вскоре ввели повторно.
Из-за ограничений петербургский аэропорт «Пулково» принял 25 самолетов, направлявшихся в Москву. Еще 13 воздушных судов, следовавших в столичные аэропорты, перенаправили в нижегородский аэропорт «Чкалов».