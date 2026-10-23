Росавиация сняла ограничения в «Шереметьево» и «Жуковском»

Отмечается, что столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Росавиация добавила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.