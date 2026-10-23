Во всех аэропортах Москвы вновь ограничили прием и выпуск самолетов
Во всех четырех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево» – повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 17:25 мск 23 октября сообщила Росавиация.
Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений во всех четырех аэропортах московского авиаузла. При этом «Внуково» и «Домодедово» продолжали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а «Шереметьево» и «Жуковский» возобновили работу в штатном режиме.
Днем 23 октября Росавиация уже ограничивала работу четырех столичных аэропортов. На фоне угрозы атаки беспилотников в «Шереметьево» объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолетов.
Из-за ограничений петербургский аэропорт «Пулково» принял 25 самолетов, направлявшихся в Москву. Еще 13 воздушных судов, следовавших в столичные аэропорты, перенаправили в нижегородский аэропорт «Чкалов».