Во всех аэропортах Москвы вновь ограничили прием и выпуск самолетов

Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений во всех четырех аэропортах московского авиаузла. При этом «Внуково» и «Домодедово» продолжали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а «Шереметьево» и «Жуковский» возобновили работу в штатном режиме.