Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,054-0,92%VEON-RX77,5+1,31%CHKZ14 900-1%IMOEX2 468,18+1,59%RTSI965,42+2,33%RGBI111,8-0,18%RGBITR772,55-0,14%
Главная / Общество /

Во всех аэропортах Москвы вновь ограничили прием и выпуск самолетов

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Во всех четырех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Жуковском» и «Шереметьево» – повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 17:25 мск 23 октября сообщила Росавиация.

Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений во всех четырех аэропортах московского авиаузла. При этом «Внуково» и «Домодедово» продолжали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а «Шереметьево» и «Жуковский» возобновили работу в штатном режиме.

Днем 23 октября Росавиация уже ограничивала работу четырех столичных аэропортов. На фоне угрозы атаки беспилотников в «Шереметьево» объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолетов.

Из-за ограничений петербургский аэропорт «Пулково» принял 25 самолетов, направлявшихся в Москву. Еще 13 воздушных судов, следовавших в столичные аэропорты, перенаправили в нижегородский аэропорт «Чкалов».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её