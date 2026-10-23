Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,057-0,89%VEON-RX77,5+1,31%CHKZ14 900-1%IMOEX2 467,5+1,56%RTSI965,15+2,3%RGBI111,8-0,18%RGBITR772,55-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

«Внуково» и «Домодедово» работают по согласованию
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Во всех четырех аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» – сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки временных ограничений. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» снова работают в штатном режиме.

Росавиация ранее временно закрыла все четыре аэропорта Москвы для обеспечения безопасности полетов. Позже в «Шереметьево» эвакуировали пассажиров в безопасные места на фоне угрозы атаки беспилотников.

В петербургском «Пулково» сообщали, что аэропорт принял более 25 бортов, следовавших в Москву, но не приземлившихся там из-за ограничений в воздушном пространстве. Пассажирам рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу. 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 23 октября силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА на подлете к столице. О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города проинформировал в 13:33 мск, о последних трех – в 14:21 мск.

Читайте также:Что известно о ситуации в аэропортах Москвы
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь