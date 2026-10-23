В московских аэропортах сняли ограничения на полеты«Внуково» и «Домодедово» работают по согласованию
Во всех четырех аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» – сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки временных ограничений. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.
Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» снова работают в штатном режиме.
Росавиация ранее временно закрыла все четыре аэропорта Москвы для обеспечения безопасности полетов. Позже в «Шереметьево» эвакуировали пассажиров в безопасные места на фоне угрозы атаки беспилотников.
В петербургском «Пулково» сообщали, что аэропорт принял более 25 бортов, следовавших в Москву, но не приземлившихся там из-за ограничений в воздушном пространстве. Пассажирам рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 23 октября силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА на подлете к столице. О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города проинформировал в 13:33 мск, о последних трех – в 14:21 мск.