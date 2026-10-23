В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В петербургском «Пулково» сообщали, что аэропорт принял более 25 бортов, следовавших в Москву, но не приземлившихся там из-за ограничений в воздушном пространстве. Пассажирам рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.