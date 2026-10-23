В «Шереметьево» эвакуировали пассажиров в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА
Службы московского аэропорта «Шереметьево» завершили эвакуацию пассажиров в безопасные места на фоне угрозы атаки беспилотников. Людей вывели в том числе из самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях», – говорится в сообщении.
В аэропорту продолжает действовать сигнал воздушной тревоги. Из-за вынужденных ограничений корректируется расписание полетов. Пассажиров предупредили об увеличении времени ожидания и рекомендовали уточнять статус рейсов через сайты, приложения и колл-центры авиакомпаний.