Росавиация временно ограничила работу всех четырех аэропортов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 23 октября силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА на подлете к столице. О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города проинформировал в 13:33 мск, о последних трех – в 14:21 мск.