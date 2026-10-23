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Главная / Общество /

Росавиация временно ограничила работу всех четырех аэропортов Москвы

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Временные ограничения на выпуск и прием самолетов введены в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово». Об этом сообщает «Росавиация».

По данным агентства, ограничения требуются для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 23 октября силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА на подлете к столице. О первых четырех уничтоженных беспилотниках глава города проинформировал в 13:33 мск, о последних трех – в 14:21 мск.

Согласно информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и двумя морями.

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