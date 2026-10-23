Что известно о ситуации в аэропортах Москвы

Что известно о ситуации в аэропортах МосквыВ «Шереметьево» эвакуировали людей, самолеты направили на запасные аэродромы
- Об ограничениях в московских аэропортах
- Об эвакуации пассажиров в «Шереметьево»
- О перенаправленных рейсах
- Об атаках беспилотников на Москву
23 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». В «Шереметьево» из-за угрозы атаки беспилотников объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в укрытия. Десятки рейсов перенаправили в другие города. Что известно о ситуации в московском авиаузле – в материале «Ведомостей».
Об ограничениях в московских аэропортах
Росавиация сообщила о временном ограничении работы всех четырех московских аэропортов. Ведомство объяснило введенные меры необходимостью обеспечить безопасность полетов на фоне угрозы атаки беспилотников.
Из-за ограничений авиакомпании начали корректировать расписание рейсов. Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени ожидания.
Об эвакуации пассажиров в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА. Вход в стерильные зоны всех терминалов временно ограничили. Сотрудники аэропорта организовали звуковое оповещение и начали сопровождать пассажиров в укрытия. Людям рекомендовали отойти от окон и следовать указаниям персонала.
Позднее пресс-служба воздушной гавани сообщила, что службы аэропорта завершили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов.
«Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях», – говорится в сообщении.
В «Шереметьево» продолжает действовать сигнал воздушной тревоги. Из-за ограничений корректируется расписание полетов. Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов через сайты, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты авиакомпаний.
О перенаправленных рейсах
Петербургский аэропорт «Пулково» принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолеты были перенаправлены в Санкт-Петербург из-за ограничений в столичном авиаузле.
Еще 13 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты, принял нижегородский аэропорт «Чкалов». Информацию подтвердили в пресс-службе нижегородского авиаузла.
Об атаках беспилотников на Москву
Ограничения введены на фоне сообщений об атаках БПЛА на Московский регион. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что днем 23 октября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников на подлете к Москве. О первых четырех сбитых дронах он проинформировал в 13:33 мск, еще о трех – в 14:21 мск.