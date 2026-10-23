Что известно о ситуации в аэропортах Москвы

23 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». В «Шереметьево» из-за угрозы атаки беспилотников объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров в укрытия. Десятки рейсов перенаправили в другие города. Что известно о ситуации в московском авиаузле – в материале «Ведомостей».