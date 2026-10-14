За ночь силы ПВО сбили более 900 беспилотников над регионами России

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах. При беспилотной атаке на саратовский город Балаково погибла женщина, информировал губернатор Роман Бусаргин.