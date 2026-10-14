Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,512-0,42%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 424+0,21%RTSI909,61+0,12%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,34+0,22%
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили более 900 беспилотников над регионами России

Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Дежурные силы ПВО уничтожили 902 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 21 регионом России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 13 октября до 8:00 мск 14 октября. Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Крыма.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах. При беспилотной атаке на саратовский город Балаково погибла женщина, информировал губернатор Роман Бусаргин.

Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), столичных «Внуково», «Жуковский» (Раменское»), «Домодедово» и «Шереметьево», а также авиагаваней Сочи, Пензы, Саратова («Гагарин»), Ярославля («Туношна»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»). По данным ТАСС, более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города из-за ограничений в московских аэропортах.

Читайте также:Что известно об украинских атаках на российские регионы в ночь на 14 октября
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её