За ночь силы ПВО сбили более 900 беспилотников над регионами России
Дежурные силы ПВО уничтожили 902 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 21 регионом России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 13 октября до 8:00 мск 14 октября. Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Крыма.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах. При беспилотной атаке на саратовский город Балаково погибла женщина, информировал губернатор Роман Бусаргин.
Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), столичных «Внуково», «Жуковский» (Раменское»), «Домодедово» и «Шереметьево», а также авиагаваней Сочи, Пензы, Саратова («Гагарин»), Ярославля («Туношна»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»). По данным ТАСС, более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города из-за ограничений в московских аэропортах.