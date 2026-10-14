Что известно об украинских атаках на российские регионы в ночь на 14 октября

В результате беспилотной атаки на саратовский город Балаково погибла женщина. По словам губернатора Романа Бусаргина, в нескольких жилых домах зафиксированы повреждения. На месте работают оперативные службы. По словам главы региона, семье погибшей окажут необходимую помощь. Глава района должен организовать на месте работу штаба и постоянную связь с жителями поврежденных домов. Если потребуется, будут организованы места временного размещения. Запущена горячая линия. На месте будет работать комиссия по оценке ущерба. Кроме того, было решено отменить занятия в школах 14 октября. Детские сады также не будут работать, сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.