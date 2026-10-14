Что известно об украинских атаках на российские регионы в ночь на 14 октября

Что известно об украинских атаках на российские регионы в ночь на 14 октябряНа Москву летели почти 500 БПЛА, в Саратовской области погиб человек
В ночь на 14 октября российские регионы подверглись массированной беспилотной атаке вооруженных сил Украины. На столичный регион летели почти 500 БПЛА, а в Саратовской области в результате украинской атаки погибла женщина. «Ведомости» собрали, что известно о ситуации в регионах к этому часу.
С 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона направлялись 493 украинских беспилотника, сообщил Собянин. На подлете к столице были нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах.
В результате беспилотной атаки на саратовский город Балаково погибла женщина. По словам губернатора Романа Бусаргина, в нескольких жилых домах зафиксированы повреждения. На месте работают оперативные службы. По словам главы региона, семье погибшей окажут необходимую помощь. Глава района должен организовать на месте работу штаба и постоянную связь с жителями поврежденных домов. Если потребуется, будут организованы места временного размещения. Запущена горячая линия. На месте будет работать комиссия по оценке ущерба. Кроме того, было решено отменить занятия в школах 14 октября. Детские сады также не будут работать, сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.
В Ростовской области ночью было нейтрализовано свыше 160 БПЛА. Беспилотники сбили в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.
Вечером 13 октября и в ночь на 14-е силы ПВО сбили 32 беспилотника в двух городских округах и девяти районах Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что ночью силами ПВО были уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах находятся оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
С вечера 13 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), столичных «Внуково», «Жуковский» (Раменское»), «Домодедово» и «Шереметьево», а также авиагаваней Сочи, Пензы, Саратова («Гагарин»), Ярославля («Туношна»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»). По данным ТАСС, свыше 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города из-за временных ограничений в московских аэропортах.