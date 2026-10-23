В «Шереметьево» эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА

На фоне ограничений петербургский «Пулково» принял в качестве запасного аэродрома 25 рейсов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Нижегородский аэропорт «Чкалов» также принял 13 самолетов, следовавших в московские аэропорты и перенаправленных на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе авиаузла.