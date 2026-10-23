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Главная / Общество /

В «Шереметьево» эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В московском аэропорту «Шереметьево» проводят эвакуацию пассажиров из-за объявленной воздушной тревоги на фоне угрозы атаки беспилотников. Вход в стерильные зоны всех терминалов временно ограничен, сообщила пресс-служба аэропорта.

Сотрудники «Шереметьево» сопровождают пассажиров в безопасные зоны и укрытия, в том числе выводят людей из самолетов. В терминалах действует звуковое оповещение. Пассажирам рекомендовали сохранять спокойствие, отойти от окон и следовать указаниям персонала.

В аэропорту предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов и увеличении времени ожидания. Информацию о вылетах и прилетах можно уточнить через сайты и приложения авиакомпаний.

На фоне ограничений петербургский «Пулково» принял в качестве запасного аэродрома 25 рейсов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Нижегородский аэропорт «Чкалов» также принял 13 самолетов, следовавших в московские аэропорты и перенаправленных на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе авиаузла.

23 октября Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах Москвы – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Ведомство объяснило меры необходимостью обеспечить безопасность полетов. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников на подлете к Москве.

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