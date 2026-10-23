Собянин: cилы ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города. По состоянию на 14:26 мск Собянин заявил об уничтожении силами ПВО еще пяти украинских дронов. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА достигло 11.
23 октября Минобороны РФ заявило, что ПВО с 17 по 23 октября уничтожила 5593 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, за тот же период силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Собянин сообщал, что в ночь на 23 октября к столице и области летело 155 дронов, большинство из них были сбиты дежурными средствами ПВО на дальних рубежах. Пять дронов были уничтожены на подлете к столице.
22 октября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 808 украинских беспилотников за ночь. По данным министерства, дроны были перехвачены над 19 регионами России и акваторией Черного моря.