Силы ПВО уничтожили 5593 дрона ВСУ за неделю

Неделей ранее, с 10 по 16 октября, российские средства ПВО сбили 5695 украинских беспилотников. Кроме того, по информации Минобороны, были перехвачены четыре ракеты «Фламинго», ракета «Нептун», семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS.