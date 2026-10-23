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Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 5593 дрона ВСУ за неделю

Антон Потоков
Сергей Мирный / РИА Новости
Сергей Мирный / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 17 по 23 октября уничтожили 5593 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в еженедельной сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, за тот же период силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

22 октября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении 808 украинских беспилотников за ночь. По данным министерства, дроны были перехвачены над 19 регионами России и акваторией Черного моря.

18 октября Минобороны заявило о перехвате 1256 беспилотников и семи ракет «Фламинго» за сутки. Российские военные также сообщили об ударах по объектам транспортной инфраструктуры, складам вооружения и местам хранения и запуска БПЛА на Украине.

Неделей ранее, с 10 по 16 октября, российские средства ПВО сбили 5695 украинских беспилотников. Кроме того, по информации Минобороны, были перехвачены четыре ракеты «Фламинго», ракета «Нептун», семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS.

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