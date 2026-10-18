За сутки силы ПВО сбили 1256 украинских БПЛА и семь крылатых ракет «Фламинго»

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, котрая использовались в интересах армии Украины, склад военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 151 районе страны.