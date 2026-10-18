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За сутки силы ПВО сбили 1256 украинских БПЛА и семь крылатых ракет «Фламинго»

Анна Суслова

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1256  украинских беспилотников и семь крылатых ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, котрая использовались в интересах армии Украины, склад военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 151 районе страны.

18 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие сутки в сторону Московского региона летело 512 дронов, из них 127 БПЛА сбили на подлете к столице.

В ночь с 17 на 18 октября силы ПВО сбили 1015 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем.

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