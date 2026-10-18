Собянин: за сутки на подлете к Москве сбили 127 БПЛА
За прошедшие сутки в сторону Московского региона летело 512 дронов, 127 сбили на подлете к столице. Об этом в Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть украинских беспилотников силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.
Уточняется, что БПЛА были ликвидированы в период с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября.
В период с 10 по 17 октября в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников. Большую часть дронов силы ПВО ликвидировали на дальних рубежах. 534 БПЛА сбили на подлете к столице.