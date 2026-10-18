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Главная / Политика /

Собянин: за сутки на подлете к Москве сбили 127 БПЛА

Ася Султанова

За прошедшие сутки в сторону Московского региона летело 512 дронов, 127 сбили на подлете к столице. Об этом в Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть украинских беспилотников силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.

Уточняется, что БПЛА были ликвидированы в период с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября.

Утром 17 октября Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 144 БПЛА на подлете к столице. Из-за атак вводились временные ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Днем 17 октября в аэропортах московского авиаузла задержали 103 рейса на вылет и прилет. 

В период с 10 по 17 октября в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников. Большую часть дронов силы ПВО ликвидировали на дальних рубежах. 534 БПЛА сбили на подлете к столице.

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