Собянин: за сутки на подлете к Москве сбили 127 БПЛА

Утром 17 октября Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 144 БПЛА на подлете к столице. Из-за атак вводились временные ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Днем 17 октября в аэропортах московского авиаузла задержали 103 рейса на вылет и прилет.