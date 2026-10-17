Собянин: за неделю на Москву летели 2730 украинских беспилотников

В период с 10 по 17 октября в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max. Большую часть дронов силы ПВО ликвидировали на дальних рубежах. 534 БПЛА сбили на подлете к столице.