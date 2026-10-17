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Собянин: за неделю на Москву летели 2730 украинских беспилотников

Ася Султанова

В период с 10 по 17 октября в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max. Большую часть дронов силы ПВО ликвидировали на дальних рубежах. 534 БПЛА сбили на подлете к столице.

С начала суток 17 октября уничтожили 144 беспилотника на подступах к Москве. Из-за атак вводились временные ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево».

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 610 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем.

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