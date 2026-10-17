Аэропорты Москвы возобновили работу после снятия ограничений

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток 17 октября силы ПВО уничтожили 144 беспилотника на подлете к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. В 00:35 мск градоначальник сообщал об уничтожении 15 БПЛА, в 1:23 – еще 14, в 3:03 – еще 15. В 5:17 мэр сообщил еще о 25 сбитых дронах, а в 6:41 – еще о 75 беспилотниках.