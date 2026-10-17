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Аэропорты Москвы возобновили работу после снятия ограничений

Елена Вострикова

Аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» возобновили прием и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений. Об этом в 6:57 мск сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» меры начали действовать в 23:24 мск. В 1:54 мск ограничения также были введены в «Шереметьево».

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток 17 октября силы ПВО уничтожили 144 беспилотника на подлете к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. В 00:35 мск градоначальник сообщал об уничтожении 15 БПЛА, в 1:23 – еще 14, в 3:03 – еще 15. В 5:17 мэр сообщил еще о 25 сбитых дронах, а в 6:41 – еще о 75 беспилотниках.

По состоянию на 16:00 мск 16 октября в московских аэропортах оставались задержанными 106 рейсов, сообщал Минтранс России. Для помощи пассажирам аэропорты привлекли дополнительный персонал и усилили работу служб. Авиакомпании корректировали расписание рейсов после предыдущих ограничений.

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