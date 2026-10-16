Минтранс: в аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов

14 октября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города из-за временных ограничений в московских аэропортах. По данным агентства, во «Внуково» не смогли приземлиться 19 бортов из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Они сели в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле.