Во всех четырех московских аэропортах временно ограничили полеты

За день силы ПВО ликвидировали 80 дронов ВСУ над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. В ночь на 15 октября дежурные силы ПВО сбили 166 воздушных целей в небе над регионами России.