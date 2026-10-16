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Во всех четырех московских аэропортах временно ограничили полеты

Ксения Наумчик

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 49 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы. О последних 12 БПЛА мэр проинформировал в 00:15 мск.

За день силы ПВО ликвидировали 80 дронов ВСУ над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. В ночь на 15 октября дежурные силы ПВО сбили 166 воздушных целей в небе над регионами России. 

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