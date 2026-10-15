Силы ПВО за день сбили 80 украинских беспилотников над регионами РФ

По данным ведомства, дроны были сбиты 15 октября в период с 8:00 до 20:00 мск над шестью областями – Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Также они были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.