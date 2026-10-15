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Силы ПВО за день сбили 80 украинских беспилотников над регионами РФ

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты 15 октября в период с 8:00 до 20:00 мск над шестью областями – Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Также они были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваторией Черного моря.

В ночь на 15 октября дежурные силы ПВО уничтожили 166 украинских беспилотников самолетного типа в небе над регионами России. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника и несколько реактивных воздушных целей над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области.

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