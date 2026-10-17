В аэропортах московского авиаузла задерживается более 100 рейсов
По состоянию на 15:30 в аэропортах московского авиаузла было задержано 103 рейса на вылет и прилет. Об этом сообщил Минтранс РФ по итогам оперштаба по работе гражданской авиации в «Шереметьево», который провел заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.
На данный момент все самолеты во всех аэропортах принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.
По итогам штаба руководителям авиакомпаний поручено своевременно информировать пассажиров об изменениях расписания рейсов, усилить работу сотрудников на местах и обеспечить пассажиров едой, напитками, а также разместить их в гостиницах. Представители аэропортов должны будут обеспечить пассажиров условиями для ожидания рейсов. Также поручено оценить работоспособность запасных аэродромов (на данный момент они обеспечены необходимым запасом керосина).
В ночь с 16 на 17 октября силы ПВО уничтожили 610 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем.
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 144 БПЛА на подлете к столице. Во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» 16 октября были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Собянин также сообщил, что за неделю в сторону Москвы двигалось 2730 украинских беспилотников.